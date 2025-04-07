AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ankara’daki ziyaret hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Albayrak açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, şehrimizde devam eden yatırımlara ve taleplerimize dair istişarelerde bulunduk. Gündemimiz yatırım, gündemimiz Eskişehir diyerek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize olan hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik kabulleri ve Eskişehir’e olan ilgileri için kıymetli büyüğümüze teşekkürlerimi arz ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.