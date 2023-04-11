Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, polis ve jandarmanın her daim toplumun huzur ve güvenliği için mücadele ettiğini kaydetti.

Bolvadin ilçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen, Karakol Komutanı İbrahim Ergül ve jandarma görevli ekipler Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu’nun 178. Yılı münasebetiyle Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Gürfidan, polis teşkilatının her daim jandarma teşkilatı ile omuz omuza görev yaptığını hatırlatarak, iki teşkilatında tek amacının Türk milletinin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Gerçekleştirilen ziyaret çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi.