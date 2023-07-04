Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, İspanya’dan bronz madalyayla yurda dönerken Köyceğiz’de çiçeklerle karşılandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Naip Hüseyin Anadolu Lisesi’nde eğitim gören milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, İspanya’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 62 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu 27-30 Haziran tarihleri arasında İspanya’nın Santiago de Compostela kentinde katıldığı U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 62 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye ve Muğla’ya büyük gurur yaşattı. 62 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan İlyasoğlu, Dalaman havaalanından alınarak Köyceğiz’e getirildi. İlçede sevinç gösterileri ve çiçeklerle karşılanan İlyasoğlu’nun başarısı kutlandı.