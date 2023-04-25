27 Nisan-2 Mayıs 2023 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Uluslararası Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar Turnuvasında 44 kiloda yarışacak olan güreşin sultanı lakaplı Aleyna Nur Tekin, Ağrı ve Türkiye’yi temsil edecek.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde büyük emek ve gayretlerle yapılan Eleşkirt bireysel sporlar merkezi güreş salonunda Güreş antrenörü Adem Şahna ile güreş serüveni başlayan Aleyna Nur Tekin; Annesi Serpil ve babası Adem Tekin’in kendisine hep inanarak sürekli desteklemesi ile güreş sporunda ilkleri başarmaya devam ediyor. Kız çocuklarının çok fazla sportif başarılar elde edemediği ilçede bir anda herkesin dikkatini çeken Aleyna , katıldığı yarışmalar ve Türkiye şampiyonasında elde ettiği başarılarla bir anda Ağrının ve Eleşkirt’in gururu oldu. Bu başarılar ona milli takımın kapılarını da araladı. Antalya ‘da yapılacak olan Uluslararası Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar turnuvasında 44 kiloda ay yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecek olan Aleyna Nur Tekin alacağı her madalya ile Ağrı ve Eleşkirt’i gururlandıracak.

Şampiyonaya yolculuk öncesi ailesiyle birlikte Eleşkirt ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel’i makamda ziyaret eden güreşin sultanı Aleyna burada yaptığı konuşmada "Güreş öyle fazla ilgimizi çeken bir spor değildi. Sonra Adem Şahna hocamız geldi. Bizlere hayatımızda çok güzel bir sayfa açarak güreşi sevdirdi. Sebahattin müdürümüz bir an bile olsa bizleri yalnız bırakmadı. Bizlere büyüklük etti. Ve şimdi milli takımda ülkemizi temsil etme gurur ve onurunu yaşıyorum. Adem Hocamıza Sabahattin Müdürümüze ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah onların emeklerini daha da taçlandıracağım . ve aldığım uluslararası madalyaları onların nezdinde bütün Ağrı’ya ve Eleşkirt’ime hediye edeceğim. Özellikle aileme beni hiç yalnız bırakmadıkları ve her zaman yanımda oldukları içinde teşekkür ederim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sabahattin Güzel, "Şunu açık bir şekilde ifade etmeliyim ki şuan Aleyna Nur kızımızın geldiği nokta bizleri gururlandırıyor. O kadar mutluyuz ki bunu kelimelerle ifade etmek zor.biz gençlik spor olarak bakanlığımızın faaliyetleri doğrultusunda ilçemizde çocuklarımıza faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda gençlerimize her alanda eğitimler vererek onlara hak ettikleri sosyal ettikleri ve hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Kadim ilçemizde Güreş çok fazla ilgi gören bir spor dalı değildi. Şuan Adem Şahna hocamızın büyük gayretleri ile Ağrı’da hatta bölgede güreşte çok iyi bir konuma geldik. Şimdide Ay yıldızlı forma ile bir kızımız Türkiye’yi temsil edecek. Gerçekten çok mutluyum. Kendisine hayatında başarılar dilerim" dedi.