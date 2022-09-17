1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman, Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir turnuvada birinci oldu.

1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman, Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir turnuvada birinci oldu.

İnegöl Hamzabey Güreşlerine katılan 1308 Osmaneli Belediyespor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman deste boy kategorisinde birinci oldu. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, başarılı sporcuyu tebrik ederek “Sporcumuzu, ailesini, hocamızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Sporda her branşta çocuk ve gençlerimiz spor yaptırma ve onları üst liglere, milli takımlara kazandırma hedefimiz için hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.