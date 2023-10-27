Bayburt’ta yaşayan Mehmet Akif Çolak ve Yusuf Ziya Çolak isimli ikiz kardeşler, spor alanında da birbirinden ayrılmayarak güreşe başladılar.

Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi olan ikizler okulda hem aynı sınıfı, hem de aynı sırayı paylaşıyorlar. Gündüz okulun, akşam ise antrenman için spor salonunun yolunu tutan ikizler kardeşler, çok çalıştıklarını ifade ederek, U17 Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olmayı hedeflediklerini söylediler.

Hobi amaçlı başladıkları güreşte epey bir yol kateden ikiz kardeşler, diş hekimi ve bilgisayar mühendisi olmak istediklerini, bir yandan da derslerini aksatmayacak şekilde sporu profesyonel olarak sürdüreceklerini bildirdiler.

Keyifli vakit geçirerek hem spora hem de derslere vakit ayırdığını vurgulayan Mehmet Akif Çolak, "İkizimle beraber güreş antrenmanlarına geliyoruz. Evde ve okulda beraberiz, hobi olarak da güreşe birlikte gidelim dedik ve güreşe başladık" diyerek konuştu. U17 Avrupa Şampiyonası’nda derece yapmak istediklerinin altını çizen Yusuf Ziya Çolak, "İkizimle birlikte Fen Lisesinde okuyoruz, 11’inci sınıf öğrencisiyiz. U17 Avrupa Şampiyonası’nda derece yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Sporcuların U17 Avrupa Şampiyonası’na sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirten güreş antrenörü Mustafa Çiftci, yoğun bir antrenman sürecinden geçtiklerine dikkat çekerek, "Performans sporcularımız 60 ve 30 kişilik iki gruptan oluşuyor. Büyükler ve küçükler olarak grupları ikiye ayırdık. Büyükler kategorisinde Mehmet Akif ve Yusuf Ziya isimli ikiz kardeşlerimiz var. Sporcularımızı yapılacak olan U17 Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası’na hazırlıyoruz. Yoğun bir antrenman sürecinden geçiyoruz. Önümüzdeki sezonlarda yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na ve Dünya Şampiyonası’na Bayburt’tan sporcu göndermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.