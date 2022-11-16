Grekoromen Güreş Süper Lig mücadelesi ise 20 Kasım Pazar günü D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart Go’dan saat 22.00’de ekranlarda olacak.

Serbest Güreş Süper Lig müsabakaları 17 Kasım Perşembe günü D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart Go’dan saat 14.30 -17.30 arasında canlı olarak seyirciyle buluşacak.

Güreş Süper Ligi müsabakaları Ankara’da gerçekleşecek. Hem Serbest Güreş Süper Lig’i hem de Grekoromen Güreş Süper Ligi karşılaşmaları D-Smart ekranlarından güreşseverler tarafından takip edilebilecek.

Güreş Süper Ligi’nde en iyiler Ankara’da karşı karşıya gelecek. Mücadelelerin heyecanı D-Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

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