Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, Bahçeşehir bölgesinde oluşturulan etkinlik alanına ilişkin yaptığı değerlendirme de “Güreş sahasındaki tribünleri söküp Şıralıktaki stadyumda değerlendirdik. Burayı da ziyan etmeden ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Başkanımızın talimatlarıyla bir düzen oluşturduk” dedi.

Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, Bahçeşehir bölgesinde yapım çalışmalarının yüzde 90’lık bölümü tamamlanan ve sonradan eklenen büfe, tuvalet ve emzirme kabinlerinin inşa çalışmaları hızla devam eden ‘Yeşil Vadi’ etkinlik alanının son durumunu değerlendirdi.

Kaltu, Düzce Belediyesinin kültür, sanat ve sportif etkinlikleri başta olmak üzere tüm etkinliklerden Bahçeşehir bölgesi sakinlerinin de yararlanabilmesi noktasında Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla kısa süre önce etkinlik alanının yapımına başladıklarını dile getirdi.

Toplam 2 bin metrekarelik yeşil alanın yanı sıra, yarasa tente oturma alanları, amfi sahne, kaykay pis ile sanatsal ve sportif etkinliklerin olacağı sahnelerin yer alacağı Bahçeşehir Yeşil Vadideki çalışmaların yüzde 90’ını bitirdiklerini dile getiren Kaltu, “Sona yaklaştık. Projemizin dışında sonradan eklenen büfe, bay bayan tuvalet ve emzirme kabini yapacağız. Sanat gösterileri, sinema gösterileri ve Düzce’deki bazı etkinlikleri de burada yapmayı düşünüyoruz. Burası bölgenin etkinlik merkezi olacak. Son aşamadayız. Aydınlatmalarımız yapılıyor. Çocuk parkımız bitti. Amfi basamakların ahşapları yerleştirilecek. İnce detaylar ve çevre düzenlemesi işlerimiz var. En kısa sürede bitireceğiz” dedi.

Göreve geldikleri süreçten itibaren Bahçeşehir sakinlerinin en büyük taleplerinin mevcut alandaki buradaki güreş sahasının kaldırılması olduğu söyleyen Kaltu, “Buradaki tribünleri söküp Şıralık’taki stadyumda değerlendirdik. Burayı da ziyan etmeden ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Başkanımızın talimatlarıyla bir düzen oluşturduk. İnce rötuşlarında tamamlanmasıyla hizmete açacağız” şeklinde konuştu.