Minikler Serbest Güreş Cumhuriyet Kupası müsabakalarında 143 puan toplayan Yıldırım Belediyespor şampiyon oldu.

Minikler Serbest Güreş Cumhuriyet Kupası müsabakalarında 143 puan toplayan Yıldırım Belediyespor şampiyon oldu.

Yıldırım Belediyesi Minikler Serbest Güreş Cumhuriyet Kupası düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinliğe 14 kulüpten 241 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda, Yıldırım Belediyespor güreş takımı, 12 madalya alarak turnuvaya damga vurdu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 143 puan ile şampiyon olan sporcuları tebrik etti. Başkan Yılmaz, spor yapma imkânı tanıdıkları gençlerin önemli başarılara imza attıklarını ifade ederek “Yıldırım Belediyesi olarak lisanslı sporcu sayımız her geçen gün artıyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Başarılı olan güreşçileri, antrenörlerini ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" dedi.