Yaz dönemi boyunca öğrencilerin kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri için güzel bir fırsat sunan Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okullarında çocuklar bireysel yeteneklerini keşfederek sosyalleşiyor.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları dahilinde devam eden güreş kursları da ilgi gördü. Ata sporuna katkı sağlamak ve geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen güreş kurslarında 2010-2014 doğumlu öğrenciler kondisyon, kuvvet, çabukluk ve güreş tekniği eğitimi alıyor. Güreş dersleri yeni spor salonunda devam ediyor.