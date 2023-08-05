Anadolu Yıldızlar Ligi güreş küçükler ve minikler grup müsabakaları için Düzce’ye gelen sporcular ilin doğal güzelliklerini gezdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi güreş küçükler ve minikler grup müsabakaları için Düzce’de yapılıyor. Amasya, Çorum, Bartın, Karabük, Kastamonu, Bolu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Düzce, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan illerinin gelen 340 sporcu müsabakalarda mücadele edecek.

Sporcu gençler müsabakalar öncesi kültür günü etkinlikleri dahilinde ilin doğal güzelliklerinden Aydınpınar Şelalesi gezdi. Gençler Düzce’nin doğasına ve şelalesine hayran kaldı.