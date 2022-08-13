Türk güreşinin efsane isimlerinden dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan’ın hayatı belgesel film oluyor.

Türk güreşinin efsane isimlerinden dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan’ın hayatı belgesel film oluyor.

Hamamözü Kaymakamlığı ve Hamamözü Belediyesi’nin öncülüğünde çekimlerine başlanan ‘Pehlivan’ adlı belgeselde 175 kez milli mayoyu giyen Hamit Kaplan’ın tahta bir bavulla yola çıkıp güreşin zirvesine uzandığı başarı hikayesinin kayıt edilerek gelecek kuşaklara aktarılması planlanıyor. 1976 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Kaplan’ın memleketi Amasya’nın Hamamözü ilçesinde müzeye dönüştürülen evinde çekimlerine başlanan belgeselin yönetmenliğini Hamamözü İlçe Özel İdare Müdürü Serdar Çolak üstlendi. İlçedeki vatandaşlar da çekimlerde gönüllü olarak görev aldı.

43 yaşındayken hayata veda eden Kaplan’ın geride bıraktığı fotoğraflar ve kullandığı eşyaların yanı sıra arşivlerde yer alan müsabakalarının görüntüleri de ekrana taşınıyor. Ayrıca güreş camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Kaplan’ın oğlu Atilla Kaplan da belgeselde düşüncelerini paylaştı.

“Hamit Kaplan’ın başarılarını gelecek kuşaklara aktarmak istedik”

Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, “Hamit Kaplan yöremizin en değerli ve başarılı sporculardandır. Bu bölgenin hamurunda, mayasında güreş var. Biz de belgeselimizde bir tahta bavulla yola çıkarak nasıl olimpiyat şampiyonu olunduğunu gelecek kuşaklara aktarmak istedik” dedi.

“Hamit Kaplan hala bir numara”

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, bir diğer Hamamözülü güreş efsanesi Adil Candemir’in yetiştirdiği Hamit Kaplan’ın Türk spor tarihindeki yerine işaret etti. Ayık, “Hamit Kaplan Türkiye’ye daha ne bıraksın. Şu anda hala bir numara. Puan getirmede ve madalyada bir numara” diye konuştu.

Hamit Kaplan’ın adını taşıyan spor salonunda yetişerek dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatan Amasyalı eski milli güreşçi Mahmut Demir, belgesele ‘Pehlivan’ isminin verilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Oğlu Atilla Kaplan ise İstanbul’a taşındığında oturduğu sokağın Hamit Kaplan sokak olduğunu görünce duygulandığını hatırlattı. Babasının hayatını anlatan belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

TRT arşivinden de faydalanılan belgesel Kaplan’ın 47. ölüm yıldönümü olan 5 Ocak 2023’te izleyiciyle buluşacak.