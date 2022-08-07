Cenazeye Gaziantep Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan, GGC Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş’ın yanı sıra Tunca’nın dost ile akrabaları katıldı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de Tunca’yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gaziantep Valiliği emekli Yazı İşleri Müdürü ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) üyesi Gürel Tunca, son yolculuğuna uğurlandı. Tunca’nın cenazesi Şireci camiinde öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanına defnedildi.

Gaziantep Valiliği emekli Yazı İşleri Müdürü ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin emektarı Gürel Tunca’nın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

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