SİNOP (İHA) – Gürcistan Kütüphane Başkanlığı, Sinop’taki kütüphaneye 500 adet kitap hediye etti.

Gürcistan Kütüphane Başkanı Giorgi Kekelidze, Gürcistan Kütüphane Başkan Yardımcısı Mirian Khositashvili ve bir banka temsilci Sinop Gürcü Kültür ve Dostluk Derneğini ziyaret etti. Gürcü okuma köşesi ve kütüphane kurulumu için dernek bünyesinde oluşturulan kütüphane açılışı için özel bir davet düzenleyen Sinop Gürcü Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Cevat Akkaya, Gürcistan Tiflis’ten gelen misafirlerine bağışladıkları yaklaşık 500 kitap için teşekkür etti.

Akkaya, Tiflis’ten gelen kütüphanecilerin, kitap bağışlamak amacıyla kendilerini ziyaret ettiklerini belirterek, “Misafirlerimiz yaklaşık 500 kitap hediye etti. Bundan sonraki gönderecekleri kitapların bir kısmının Türkçe olmasını rica ediyoruz. Derneğimiz 2012 yılından beri aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor ve bu özel gün için Gürcistan heyetine başarı sertifikası vermekten gurur duyuyoruz” dedi.