Karadeniz’de bu sezon avlanan hamsi son dönemde daha çok iriliğine ve büyüklüğüne göre ilgi görüyor. Hamsinin boyu ve iriliği ise fiyatlara yansıyor. Trabzonlu balıkçılar tarafından 1 Ocak tarahinden itibaren Gürcistan açıklarında avlanmaya başlayan ve satış için Trabzon’a gönderilen hamsi inceliği nedeniyle 30 TL’den tezgahlarda satılırken, yine Trabzonlu balıkçılar tarafından Sinop açıklarında avlanan ve ona göre daha iri olması nedeniyle ilgi gören Sinop hamsisi ise 60-70 TL’den alıcı buluyor.

Karadeniz’de bu sezon avlanan hamsi son dönemde daha çok iriliğine ve büyüklüğüne göre ilgi görüyor. Hamsinin boyu ve iriliği ise fiyatlara yansıyor. Trabzonlu balıkçılar tarafından 1 Ocak tarahinden itibaren Gürcistan açıklarında avlanmaya başlayan ve satış için Trabzon’a gönderilen hamsi inceliği nedeniyle 30 TL’den tezgahlarda satılırken, yine Trabzonlu balıkçılar tarafından Sinop açıklarında avlanan ve ona göre daha iri olması nedeniyle ilgi gören Sinop hamsisi ise 60-70 TL’den alıcı buluyor.

Havaların soğumasıyla palamuttan sonra kendini gösteren hamsi Trabzon’un Moloz mevkiindeki balık tezgahlarını süslemeye devam ediyor. Son zamanlarda Sinop ve Gürcistan tarafında avlanan hamsinin satışa sunulduğu tezgahlarda mezgit, istavrit ve şoklanmış palamutlar da yerini alıyor. Kış aylarında özellikle Karadeniz Bölgesi’nin önemli besin maddelerinden biri olan hamsi iriliğine göre kilosu 30-60 TL arasında satılıyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkinde balıkçılık yapan Mehmetcan Örseloğlu, hamsinin her zamanki gibi tezgahları süslemeye devam ettiğini belirterek “Vatandaş hamsinin boyutlarından dolayı biraz şikayetçi. Hamsi az çıktığı için fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bir gün 30-40 TL’den satılan hamsi diğer gün 60-70 TL’den satılıyor. Deniz ve balık bir borsadır. Fiyatlar balığın bol miktarda olduğu zaman düşer. Balık az olduğu zaman fiyatlar yükselir. Vatandaş her zaman cebini düşündüğünden dolayı fiyatların aşağıya çekilmesini bekliyor. Bizimde temennimiz balığın çok olup fiyatların düşmesidir. Hem biz bol bol satarız hem de vatandaş bol bol tüketir. Ama göstergeler öyle umut verici değil. Günü birlik olan hamsiyi takip etmenin derdindeyiz” dedi.

Teknelerin Gürcistan’a doğru geçiş yaptığın dile getiren Örseloğlu, “Hamsicilik orada devam ederse 1,5 ay daha hamsiyi tezgahlarda görebiliriz. Hamsinin fiyatı boyutuna göre 30-75 TL’den satılıyor. Hamsicilik Zonguldak, Sinop arasında değişiyor. Trabzon ve Hopa’da az hamsi oluyor” şeklinde konuştu.

Hamsinin artık son zamanlarını yaşadığını kaydeden balıkçı Turgay Memiş ise “Şuanda özellikle hamsi Sinop ve Gürcistan tarafından geliyor. İri hamsi 60 TL’den satılırken, orta boyuttaki hamsi ise 35 TL’den satılıyor. Hamsi 35 ve 60 TL arasında gidip geliyor. Gürcistan’dan beklenen hamsi ince geliyor. İnce olduğu için satışı düşük oluyor. Ama Sinop tarafından gelen hamsi biraz daha canlı ama pahalı oluyor. İnşallah temennimiz Şubat ayına kadar hamsinin çıkması. Vatandaş büyük bir palamut beklentisi içerisindeydi. Ondan sonra bu hamsinin çıkması vatandaşın yüzünü güldürdü. 1.5 aydır sürekli hamsi geliyor. Mezgit, istavrit, şoklu palamut bunun yanında kültür balıkları tezgahlarda yerini alıyor” ifadelerini kullandı.