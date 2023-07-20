DÜZCE (İHA) – Düzce’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağış sonrasında çöken Yığılca bağlantı yolunda çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Hasanlar Barajı’nın tarihi zirveye ulaşmasının ardından taşan su dere yataklarını coşturunca, Yığılca bağlantı yolunda da çökmeler meydana geldi. Yol trafiğe kapatılıp Gürcü Çiftlik Köyü’nden verilmeye başlanırken, Devlet Su İşleri de bölgede çalışmalara başladı. Tanzim ve sulama kanallarında ki onarım çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmaları incelemek için bölgeye giden Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.