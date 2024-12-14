Gürcistan’ın yeni Cumhurbaşkanı olarak iktidardaki Gürcü Hayali partisinin adayı, eski milli futbolcu Mikheil Kavelaşvili seçildi.

Gürcistan’da Seçim Kurulu’nun 300 üyesi, 6. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sabah saatlerinde parlamentonun genel kurulunda oy vermeye başladı ve oylama saat 14.00’te sonlandı. Parlamentonun meşruiyetini tanımayan muhalefet partilerinin katılmadığı oylamanın ardından Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Giorgi Kalandarişvili, Seçim Kurulu’nun 300 üyesinden 225’inin seçimlere katıldığını, bunlardan 1 oy geçersiz sayıldığını ve 224 oyunun Cumhurbaşkanı adayı Mikheil Kavelaşvili’ye verildiğini belirtti. Seçim sürecenin tamamlandığını bildiren Kalandarişvili, yeni Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşviliyi tebrik ederek, başarılar diledi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi, protestoların gölgesinde gerçekleşti

Parlamentoda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine paralel olarak muhalefet grupları sabah saatlerinden itibaren Parlamento binası önünde protesto düzenledi. Protestocular, 28 Kasım’dan bu yana devam eden eylemlerde darp edilen göstericilerin fotoğraflarından bir kolaj hazırlayarak büyük bir pankartı Meclis önüne yerleştirdi. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Kavelaşvili’nin diploması olmadığı ve futbolcu olduğu iddialarını öne süren muhalefet grupları, sık sık "Kavelaşvili, gel top oynayalım" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili’den seçime tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, geçen günkü açıklamasında parlamentodaki cumhurbaşkanı seçiminin kendisi için meşru olmadığını ifade etmiş, “Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım” ifadelerini kullanmıştı. Zurabişvili’nin açıklamalarını eleştiren Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise yeni seçilecek cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık’ta yapılacağını ifade etmişti. İktidardaki Gürcü Hayali partisinin yönetici sekreteri Mamuka Mdinaradze ise Zurabişvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Zurabişvili’nin makamını terk etmemesi suçtur dedi.

Mikheil Kavelaşvili tek adaydı

Gürcistan’da 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri, Parlamento’nun meşruiyetini kabul etmedikleri için cumhurbaşkanı adayı sunmadı. Yalnızca iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, Mikheil Kavelaşvili’nin adaylığını öne sürmüştü. Muhalefet partileri Cumhurbaşkanlığı seçimlerininde gayri-meşru yapıldığını iddia ediyor.

Anayasaya göre seçimler seçim Kurulu tarafından yapıldı

Gürcistan’da 6. Cumhurbaşkanı, 2017’de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle 300 kişilik seçim kurulu tarafından seçildi. Yeni cumhurbaşkanını belirleyen seçim kurulu, 150 milletvekilinin yanı sıra Abhazya ve Acara Yüksek Konseyinin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerin temsilcilerinden oluşuyor.

Gürcistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kavelaşvili kimdir?

Gürcistan’da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilen Kavelaşvili, Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giymişti. Kavelaşvili, 2016’da Gürcü Hayali Partisi’nden milletvekilli olarak parlamentoya girmişti. 2020’de de aynı partiden milletvekilli seçilen Kavelaşvili, 28 Haziran 2022’de Gürcü Hayali Partisinden ayrılarak diğer milletvekillileriyle iktidara yakın Halkın Gücü partisininin kurucularıdan biri olmuştu.