Gürcistan’ın tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Gürcistan’ın tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a liderlerden taziye telefonları ve mesajları gelmeye devam ediyor. Gürcistan’da 1 Ekim 2021’de tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, tedavi gördüğü klinikten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Saakaşvili, resmi sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı mesajında, "Ülkenizde yaşanan trajedi nedeniyle içten ve derin başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Yaşanan trajediden dolayı Gürcistan ve Ukrayna’da derin üzüntü duyuyoruz ve oradaki vatandaşların, kardeşlerimiz Türklerin acısını hissediyoruz" dedi.

Bu sıkıntılı dönemde Erdoğan’ın liderliğine derinden hayranlık duyduğunu dile getiren Saakaşvili, "Eminim ki, bu durumla başa çıkma şekliniz Türkiye’nin mümkün olduğunca depremlerin sonuçlarının üstesinden gelmesine, hayranlık uyandırmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.