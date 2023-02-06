Gürcistan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye 60 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.

Gürcistan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye 60 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından birçok dost ve müttefik ülke Türkiye’ye yardım için harekete geçti. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin talimatı üzerine, Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar Yönetim Servisi’nin 60 kişilik arama-kurtarma ekibi Türkiye’ye gitmek üzere yola çıktı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’ye gönderilen ekibi bizzat Acil Durumlar Yönetim Servisi Başkanı Teimuraz Mghebrishvili yöneteceği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremin sonuçlarına müdahale çalışmalarına katılmak üzere Acil Durumlar Yönetim Servisi Özel Durumlara Müdahale Ana Daire Başkanlığı üssünden 60 itfaiyeci ile ilgili kurtarma ekipmanları yol çıktı. Türkiye’ye giden Gürcistanlı itfaiye ve kurtarıcı grubunda, depremin sonuçlarını tasfiye ve kurtarma önlemlerinin uygulanması yönünde eğitim almış itfaiye ve kurtarma ekipleri görev yapıyor. Acil Durum Yönetimi Servisi başkanı Teimuraz Mghebrishvili, Gürcü itfaiyecilerin kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonunu bizzat yönetecek. Bugün Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bakanlık adına taziye mektubu göndererek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi" ifadelerine yer verildi.