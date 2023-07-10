Gürcistan’ın özerk Cumhuriyeti Acara’nın başkenti Batum’da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde Nazilli ekibi dikkat çekti.

Farklı ülkelerden toplam 26 grubun katıldığı festivalde, kostümleri ve gösterileri ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Gösteri sonunda Nazilli Belediyesi ekibinin zengin kostüm tasarımı ve folklorik danslarına dikkat çekilerek teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Türk dans kültürünün farklı coğrafyalarda en iyi şekilde tanıtılmasından büyük onur duyduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öncelikle ülkemizi ve Nazillimizi en iyi şekilde tanıtan ve temsil eden ekibimize teşekkür ediyorum. Ekibimiz bugüne kadar hem yurtiçinde hem de yurtdışında katılığı tüm festivallerde gösterileri ile bizleri gururlandırmış, göğsümüzü kabartmıştır. Bizler de yurtdışından gelen misafirlerimizi şehrimizde en iyi şekilde ağırlayıp Türk misafirperverliğini, gelenek ve görenekleri tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.