Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan’da, 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Artvin’de de hissedilen depremle ilgili valilikten açıklama geldi.

Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan’da, 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Artvin’de de hissedilen depremle ilgili valilikten açıklama geldi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 18:33 itibariyle Kobuleti, Acara (Gürcistan) merkezli 4.5 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

İlimizde de hissedilen depremle alakalı şu ana kadar ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar ihbarı yoktur. Gelişmeler anlık takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”