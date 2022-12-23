Gürcistan U-17 Gençler Şampiyonu olan Aragvelebi takımı, kamp çalışmalarını Gölcük’te sürdürüyor.

Gürcistan U-17 Gençler Şampiyonu olan Aragvelebi takımı, kamp çalışmalarını Gölcük’te sürdürüyor.

Gürcistan’da düzenlenen U17 Gençler Şampiyonası’nda Gürcistan şampiyonu olan Aragvelebi FC, yurt dışı kamp çalışmalarını Gölcük’te sürdürüyor. Gölcük Yalı Evlerinde konaklayan ve Değirmendere ve Kavaklı statlarında antrenmanlarını gerçekleştiren takım, Gölcükspor, Sakaryaspor, Sapancaspor ve Kocaelispor’la da hazırlık müsabakaları oynadı.

İlçede düzenledikleri kamp programından memnun kalan Aragvelebi FC’nin Başkanı Maia Gagoshidze, teknik direktör Soso Tcikaidze, heyete eşlik eden Gölcüklü antrenörler Yaşar Yıldız ve Hasan Vardoğan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti. Aragvelebi FC heyetine teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizdeki spor tesislerini bir yandan yenileyerek bir yandan da yeni tesislerin yapımını sürdürüyoruz. Yabancı ülke takımlarının ilçemizi kamp yeri olarak tercih etmeleri, hedefimize katkı sunacak. Aragvelebi FC takımının kamp döneminde ilçemizi tercih ettikleri için teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.