Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı’ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri bu durumdan şikayetçi.

Türkiye’nin ihracatının artması ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle deniz trafiğinin karaya yönelmesi nedeniyle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda yoğunluk giderek artıyor. Yüzlerce tır sürücüsü, Kafkasya’ya geçiş için Gürcistan sınırındaki yoğunluk nedeniyle araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda yoğunluk artarak devam ediyor.

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