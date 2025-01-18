Sağlık turizmi projesi kapsamında Gürcistan’dan Trabzon’a gelen sağlık sektörü temsilcileri Özel İmperial Hastanesi’ni ziyaret etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen Sağlık Turizmi Projesi kapsamında Gürcistan’dan sağlık sektörü temsilcileri Trabzon’a geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan heyet, Özel İmperial Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvılı’nin de katılım gösterdiği ziyarette Gürcistan’dan gelen heyet, Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Başhekim Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, Genel Müdür Cihan Başoğlu ve hastane yetkilileri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Gürcistan’dan ilimize gelen heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Özel İmperial Hastanesi olarak, sağlık turizmi alanındaki tecrübemiz ve modern tıbbı yakından takip eden nitelikli kadrolarımızla hizmet vermekteyiz. Sağlık turizmine katkı sağlamak adına bu ziyaretler çok önemli” diye konuştu.

Hastane Genel Müdürü Cihan Başoğlu da, “Hastanemize tedavi olmak için gelen Gürcü misafirlerimize kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak amacıyla kurum olarak büyük çaba göstermekteyiz. Tiflis’ten sağlık turizmi ile ilgili görüşmelerde bulunmak ve hastanemizde incelemeler yapmak üzere gelen siz değerli heyet yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tiflis’ten gelen sağlık sektörü temsilcileri hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi alarak, hasta bakım süreçlerini yerinde inceledi.