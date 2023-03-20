Gürcistan sağlık heyeti sağlık turizmi ile ilgili işbirliği yapmak, görüşmelerde ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti.

Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Ortopedi hekimlerinden ve Türsab turizmcilerinden oluşan 12 kişilik Gürcü sağlık heyeti Sağlık turizmi kapsamında Erzurum Şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hastaneye gelen heyet Erzurum şehir hastanesi Başhekimi Dr.Öğretim Görevlisi İbrahim Hakkı Tör ve hastane Müdürü Fatih Turan tarafından karşılandı.

Heyete incelemelerin ilk aşamasına hastane idari toplantı salonunda Başhekim İbrahim Hakkı Tör tarafından Erzurum ve Erzurum Şehir hastanesi hakkında görsel sunumlar yapılarak başlandı.

Başhekim Tör gelen heyete Sağlık Bakanlığının Şehir hastaneleri konseptinde Erzurum Şehir hastanesinin bölgeye verdiği hizmetlerde yerini, önemini ve teknolojik üstünlüğünü anlattı.

Başhekim Dr.Öğretim Görevlisi İbrahim Hakkı Tör heyete faaliyete başladıkları günden bu yana birçok ülkeden hastaneye tedavi olmak için gelen hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak amacıyla kurum olarak büyük çaba harcadıklarını Sağlık turizmi kapsamında İran, Azerbeycan, Irak ve Suriye’den bir çok hasta geldiğini Gürcistan’dan da hastalarının olduğu söyledi.

Yapılan bilgilendirme toplantısının ardından hastane gezdirildi.

Başhekim Tör ‘den verilen sağlık hizmetleri konusunda birçok bilgi alan heyete hastanede; hasta odaları, Ameliyathane, Robotoik Cerrahi ünitesi, Anjio ünitesi poliklinik ve servisler gezdirildi.

Yapılan sunumlar, bilgilendirmeler ve gezintiler sonunda hayranlıkları gizleyemeyen heyet, Gürcü vatandaşlarının ihtiyaç duydukları an Erzurum Şehir Hastanesine tedavi için rahatlıkla gelebileceğini ülkelerinde olmayan bir çok sağlık hizmetini burada en üst seviyede alabileceklerini söylediler.

Başhekim Tör; Yurt dışından hastaneye tedavi olmak için gelen hasta sayısının her geçen gün arttığını belirterek “Gürcistan’dan sağlık turizmi ile ilgili görüşmelerde bulunmak ve hastanemizde incelemeler yapmak üzere gelen heyet yetkilileri ile görüşmelerimizin olumlu ve başarılı geçmiş olması hem hastanemiz adına hem de ilimiz adına mutluluk vericidir” dedi.

İncelemelerini tamamlayan heyet hastaneden ayrılırken Başhekim tarafından Erzurum ve Şehir hastanesi içerikli çeşitli bilgi katalogları ve hediyeler verilerek hastaneden uğurlandılar.