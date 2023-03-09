Gürcistan parlamentosundaki milletvekilleri, Halkın Gücü Partisi’nin parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasasını geri çektiklerini duyurdu.

Gürcistan parlamentosundaki milletvekilleri, Halkın Gücü Partisi’nin parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasasını geri çektiklerini duyurdu.

Gürcistan’da basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasına karşı parlamento önünde iki gün boyunca devam eden şiddetli protestoların ardından iktidardaki Gürcü Rüya’sı ve Halkın Gücü Partisi söz konusu yasayı yasama organından geri çektiklerini belirtti. Kararın ardından yapılan ortak açıklamada, "Taslak yasanın toplumda anlaşmazlıklara neden olduğunu görüyoruz. Yalan makinesi, yasa tasarısını olumsuz şekilde sunarak toplumun bir kısmını aldatmayı başardı. Yasa taslağına sahte "Rusya kanunu" damgası vuruldu ve Parlamento’da ilk okumada kabul edilmesi toplumun bir kısmının gözünde ülkenin Avrupa rotasından çekilmesi şeklinde kabul edildi. Ayrıca, radikal güçler bazı gençleri yasadışı faaliyetlere dahil etti. Barış, huzur ve ekonomik kalkınmanın yanı sıra Gürcistan’ın Avrupa’ya entegrasyonunu ilerletmek için ülkemizde dikkatli olmalıyız. Bu nedenle, yurttaşlarımız enerjilerini kavgaya değil, ancak ülkenin doğru yönde ilerlemesine kullanması gerekiyor. Yukarıdakilerin tümünü dikkate alarak, koşulsuz olarak desteklediğimiz yasayı geri çekmeye karar verdik" ifadelerine yer verildi.

"Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasası

Gürcistan’da Halkın Gücü Partisi’nin parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasasına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan STK ve medya kuruluşları, her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (182 bin TL) para cezasına çarptırılacak. Bağımsız uzmanlar, yasanın kabul edilmesi halinde Gürcistan’da basın özgürlüğünün kısıtlanacağını, sivil toplum kuruluşlarının bastırılacağını ve ülkenin Avrupa Birliği’ne katılma hedefinin sekteye uğrayabileceğini belirtiyor. Göstericiler ve göstericilere destek veren muhalefet partileri de parlamentoda ilk okumada kabul edilen yasa tasarısının, Rusya’daki "Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun"a benzediğini ifade ediyor. Ayrıca ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de söz konusu yasaya tepki gösteriyor.