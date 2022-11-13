Ticaret Bakanlığına Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 42 kilo 810 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 42 kilo 810 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizinde gümrük kapısına İran’dan gelen boş bir tır riskli olarak değerlendirildi. Araç x-ray taramasına yönlendirildi ve yapılan tarama neticesinde aracın sağ yakıt depo bölgesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Araç detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi.

Gerçekleştirilen aramalara narkotik dedektör köpekleri de dahil edildi. İdarecisi eşliğinde yapılan aramada dedektör köpeklerin x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine aracın sağ yakıt deposunun alt tarafına ek olarak bir depo yapıldığı tespit edildi. Bulunduğu yerden sökülen ek depo kesilerek açıldı.

Söz konusu tankın içerisindeki sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Ayrıca şüpheli tırın dorse dolabının içerisinde bulunan bidonda da uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Operasyon neticesinde uyuşturucu kaçakçılarının gizlemek için oldukça uğraştıkları ve ülkemize sokulmak istenen toplamda 42 kilo 810 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken, yabancı uyruklu araç sürücüsü ile yanında bulunan şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.