Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi sakinlerinden Yunus Aktürk, yaklaşık 35 yıl süren gurbet hayatının ardından köyüne geri döndü ve babadan kalma eski su değirmenini yeniden faaliyete geçirerek bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Ormanağzı Mahallesi sakinlerinden Yunus Aktürk, 35 yıllık gurbet yaşamı sonrasında köyüne dönerek baba yadigarı su değirmenini tekrar faaliyete geçirdi. Aktürk, "35 yıldır gurbetteydim ama köyüme geri dönerek babamdan miras kalan su değirmenini yeniden hayata geçirdim. Şu an tüm yöre halkı bu değirmeni bekliyordu" dedi.

Değirmenin açılması, bölge sakinleri arasında büyük bir mutluluk yaşattı. Artık buğday, arpa ve mısır gibi tahılların öğütüleceği bu değirmen, yerel halk için önemli bir ihtiyaç haline geldi.

Aktürk, su değirmeninin ununun kalitesine de dikkat çekerek, "Su değirmeni kepeğini almıyor, bu yüzden yapılan ekmek daha yumuşak oluyor" ifadelerini kullandı. Kardeş Hüsnü Aktürk ise, "Ağabeyimle birlikte babamızın su değirmenini faaliyete geçirdik. Vatandaşlar sağlıklı un tüketsinler diye çalışacağız. Bütün herkesi bekliyoruz" diyerek hizmete verdikleri değirmenin önemini vurguladı.

Yunus Aktürk ve kardeşi, babalarının mirasını yaşatırken, bölgedeki tarımsal üretime de katkıda bulunmayı hedefliyor. Su değirmeninin yeniden açılmasının, Ormanağzı Mahallesi’nde hem ekonomik hem de sosyal bir hareketlilik sağlaması bekleniyor.