Hollanda’da yaşayan Gurbetçi hayırsever iş insanı Gökhan Gür, Oltu İlçe merkezindeki okullarda öğrenim gören 1000 öğrenciye kışlık mont, bot, kaşkol ve eldiven hediye etti.

Oltu YBO İlköğretim okulunda hediye paketlerinin dağıtımına katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, öğrencilerle sohbet etti. Gurbetçi iş insanı Gökhan Gür ise “Hollanda da doğdum ama ailem Oltu’nun Güllüce köyünden. Ben hemşerilerime ne gibi bir faydam olur diye düşündüm sonrada bu projeyi gerçekleştirdik. O küçücük yüreklere dokunmak emsalsiz bir duygu, kendi ilçemde öğrenim gören 1000 kardeşimize kışlık giyecek hediye paketi getirdim” dedi.

Pandemi öncesi Oltu’da ihtiyaç sahibi 50 aileye her ay maddi ve gıda yardımında bulunan Gür, pandemiden dolayı bu yardıma ara vermişti. Gurbetten sılayı ziyarete gelen Gür, Oltulu 1000 çocuğa hediye paketi olarak kışlık giyecekler getirdi. Gurbetçi hayırsever iş insanı Gökhan Gür, “O küçücük yüreklere dokunmak emsalsiz bir duygu, kendi ilçemde öğrenim gören 1000 kardeşimize kışlık giyecek hediye paketi getirdim. Oltu ilçemizin soğuk bir iklimi olduğu için ilçemde öğrenim gören geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza gelirken hediye paketi getirmek istedim. Bu konuyu Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş’e ilettim, sağ olsun Valimiz gerekli desteğini vereceğini söyledi. Bende çok mutlu oldum, böylece 1000 çocuğumuza hediye paketi yaptırdım. Bu hediye paketlerimi dağıtımında bana desteğini esirgemeyen başta Erzurum Valimiz Okay Memiş beye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beye, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal beye, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı beye, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürümüz Cemil İlbaş beye, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü yardımcısı İsmet Erdal beye, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz beye, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin Beye ve özellikle 1000 öğrencimizin paketini hazırlayan Oltulu Emrah Ayaz ve Tolgahan Sosyal beylere sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından hediye paketleri öğrencilere dağıtıldı.