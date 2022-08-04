Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Antalya’ya kaçan zanlı Fikret Canbaz yakalanarak Çaycuma Adliyesine getirildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Antalya’ya kaçan zanlı Fikret Canbaz yakalanarak Çaycuma Adliyesine getirildi.

Olay, 4 Temmuz gecesi Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç evinde ölü bulundu. Genç’in evine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Genç’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yerde kanlar içerisinde yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Genç’in başına sert bir cisimle vurulduğu için öldüğü tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından Temenler köyünde cenaze namazı kılınarak defnedildi.

Jandarmanın geniş çaplı soruşturma sonrası girdiği evde kendi ayakkabılarını bırakıp başka bir çift ayakkabı giyen zanlı, izini kaybettirerek Antalya’ya kaçtı. Sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerinden Ali Genç’in evinden kaybolan ayakkabıları Fikret Canbaz’ın ayağında gören jandarma ekipleri, sergiledikleri dedektiflik örneğiyle zanlıya ulaştı.

Antalya’da yakalanan zanlı Çaycuma’ya getirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Fikret Canbaz, bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi’ne getirildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürerken jandarmadaki ifadesinde suçunu kabul etmişti.