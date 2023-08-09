Almanya’da yaşayan Eren Dize, gözlük ve lens sorunu çözümünü Denizli’nin Özel Tekden Hastanesi’nde buldu. Ameliyat olan Dize, ameliyattan 24 saat sonra bile çok iyi görerek yapılan testlerden geçti.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Eren Dize, yıllardır kullandığı gözlük ve lenslerden sıkıldı. Dayısı aracılığıyla Denizli’nin Tekden Hastanesi’ne ulaşan Eren Dize, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Op. Dr. Özge Güngör Akkuş’a muayene oldu. Muayene sonrasında ameliyat kararı alan hasta ve doktor, geçtiğimiz günlerde de bu ameliyatı gerçekleştirdi. Operasyon sürecini de anlatan Dr. Özge Güngör Akkuş, “Operasyon sonrasında kontakt lens takıyoruz, bu sabah da lensleri çıkardık. İlk gün olmasına rağmen görüşü gayet güzel. Göz içerisindeki kanlı bölgede ilaçlarla 1-2 hafta içerisinde geçecek” dedi.

“Türkiye’de sistem daha iyi”

Hasta Eren Dize ise ameliyatın yaklaşık yarım saat sürdüğünü ve ameliyat sırasında hiç sıkıntı yaşamadığını söyledi. Gözlükten sonra 4 sene de lens taktığını ve artık sıkıldığını söyleyen Dize, “Dün ameliyat olmama rağmen çok iyi görüyorum. Göz testi de yaptık ve her şeyi görebildim. Almanya’da da muayene oldum ama Türkiye’de sistem daha iyi olduğu için buraya geldim. Burada daha fazla memnun kaldım. Tekden Hastanesi ve Özge hanımdan çok memnun kaldım. Herkese çok teşekkür ederim ve benim gibi göz problemi yaşayan gözlüklerden ve lenslerden sıkılan herkese Tekden Hastanesi’ni tavsiye ederim ” dedi