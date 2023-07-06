Avrupa Zonguldaklılar Derneği ve Avrupa Devrekliler Derneği iş birliği Almanya’da toplanan 167 tane ranza, 500 tane eksi 30 dereceye dayanıklı uyku tulumu, 60 tane çadır engelli arabaları Zonguldak’a ulaştı.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği ve Avrupa Devrekliler Derneği iş birliği ile Almanya’da afetzedeler için yardım kampanyası başlatılmıştı. Toplanan yardımlar 3 gün önce Almanya’dan yola çıkarak bugün Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanlığı’na ulaştı. Yardımları Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Türkiye Temsilcisi Bünyamin Altundal, Avrupa Devrekliler Derneği Başkan Yardımcısı İlyas Korkut ve gönüllüler karşıladı. Tırın içerisinde, 167 tane ranza, 500 tane eksi 30 dereceye dayanıklı uyku tulumu bunun dışında 60 tane çadır engelli arabaları yer aldı. Yardımların indirilmesinin ardından ilk olarak Zonguldak’ta yer alan afetzedelere dağıtılacak. Geriye kalan malzemeler ise ateş bölgesine gönderilecek.

Vali Yardımcısı Mehmet Türk, “Kızılay bizim en büyük hayırsever kuruluşumuz. Barışta savaşta her türlü afette her türlü olumsuz koşulda vatandaşlarımızın yardımına koşan yüz akı kuruluşumuz. Deprem sırasında da çok büyük yardımları oldu. Bu tırda Almanya’da yaşayan Zonguldaklı hemşehrilerimizin topladıkları birtakım yardım malzemeleri var. Toplamışlar, Zonguldak Kızılayı’na göndermişler. Biz de bunu teslim almak için buraya geldik. Ben hayır yapan bütün hemşehrilerimize, Avrupa’daki hemşehrilerimize teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı yardımların ulaştığını söyleyerek, “Avrupa Zonguldaklılar Derneği ve Avrupa Devrekliler Derneğinin ortaklaşa planladıkları topladıkları yardımlar bugün bizlere ulaştı. Daha önce de çok sayıda tır deprem bölgesine gönderdiler. Bunları biliyoruz. Allah razı olsun. Biz Kızılay olarak veren el ile alan el arasında köprü vazifesi yapıyoruz. Bu şekilde yardımları en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Gelen yardımlar Zonguldak ilimizde ihtiyacı olan afetzedeler var ise gelen yardımlar öncelikle onlar arta kalanları da deprem bölgesindeki afetzedelere göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği Türkiye Temsilcisi Bünyamin Altundal, “Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Avrupa Zonguldaklılar Derneği Türkiye Temsilcisi Bünyamin Altındağ. İlyas Bey de Avrupa Devrekliler Derneği Başkan Yardımcısı. Avrupa’da iş adamlarımız, vatandaşlarımız, bağışçı kardeşlerimiz, bunların içerisinde Almanlar da var. Bu derneklerin öncülüğünde organize edilen yardımlar. Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Kızılay’a teslim etmek için buradayız. Bütün barışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce 15 tır malzeme jeneratör 750 ısıtıcı çok ciddi yardımlar gelmişti. Burada da yine 167 tane ranza, 500 tane eksi 30 dereceye dayanıklı uyku tulumu bunun dışında 60 tane çadır engelli arabaları gibi birtakım aynı yardımlar. Burada teslim ediyoruz. Allah afetlerden bizleri korusun. Bizler afetlerde bir araya gelen tek vücut olan vatandaşlar olarak gerçekten zoru başardık. Yaralarımızı sarmak için çaba sarf ediyoruz. Aracı olan sayın Valiliğimize ve Kızılay’ımıza teşekkür ediyoruz. Buradan Almanya’daki kardeşlerimize de sesleniyoruz, Allah yardımlarını kabul etsin, yardımlarınız emin ellerde yerine ulaştı. Allah daha güzel günlerde bir arada olmayı nasip etsin” diye konuştu.

Program, yardımların indirilmesinin ardından sona erdi.