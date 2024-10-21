Gurbet Kasko kurucusu Abdulcelil Alkış, Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin sigorta yaptırırken dikkat etmesi gerekenler konusunda uyararak, "Yabancı plakalı araçlar için Türkiye’de geçerli sigorta poliçesine sahip olmanız zorunlu. Bu zorunluluk, hem yasal hem de güvenlik açısından büyük bir öneme sahip. Ancak gurbetçilerimiz sınır kapısında vakit kaybetmekten kaçınmak adına sigorta işlemlerini online olarak önceden tamamlamalı" dedi.

Türkiye’ye gelen gurbetçilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Gurbet Kasko kurucusu Abdulcelil Alkış öncülüğünde bilinçlendirme kampanyası başlatıldı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye giriş çıkışlarında yaşadıkları en sık sorunları ve çözüm önerileri bu kampanya ile paylaşılmaya başlandı.

Kampanya kapsamında, Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin sigorta yaptırırken dikkat etmesi gereken önemli konulara dikkat çeken Alkış, "Yabancı plakalı araçlar için Türkiye’de geçerli sigorta poliçesine sahip olmanız zorunlu. Bu zorunluluk, hem yasal hem de güvenlik açısından büyük bir öneme sahip. Ancak gurbetçilerimiz sınır kapısında vakit kaybetmekten kaçınmak adına sigorta işlemlerini online olarak önceden tamamlamalı" diye konuştu.

Gurbet Kasko olarak sundukları 25 milyon TL limitli trafik sigortasının, gurbetçilerin muhtemel kaza durumlarında büyük bir maddi güvence sağladığını ve aynı zamanda ek teminatlar sunduğunu dile getiren Alkış, "Bu teminatlarla hem kendinizi hem de diğer sürücüleri güvence altına almış olursunuz" ifadelerini kullandı.

En sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini sıralayan Alkış, şöyle devam etti: "Yabancı plakalı araç sahiplerinin sıklıkla karşılaştığı sorunların başında eksik teminatlı sigorta poliçeleri gelmektedir. Özellikle sınır kapısında aceleyle yaptırılan düşük limitli sigortalar, kaza anında maddi ve hukuki sorunlara neden olabilir. 25 milyon TL’ye kadar yüksek teminatlı sigorta yaptırmak, herhangi bir kaza anında karşılaşılacak maddi yükü en aza indirecektir. Türkiye’ye giriş yapan gurbetçiler, sigorta poliçelerinin geçerlilik süresini ve kapsamını dikkatlice kontrol etmeleri gerekir. Kapsamlı bir sigorta poliçesi, sadece üçüncü şahıslara değil, aynı zamanda kendi araçlarınıza da güvence sağlar. Bu nedenle, kısa süreli ve düşük limitli poliçeler yerine, daha kapsamlı poliçeleri tercih etmek önemlidir."

Online sigortanın avantajları

Gurbet Kasko tarafından geliştirilen online sigorta platformunun, gurbetçilerin Türkiye’ye giriş çıkışlarında sigorta süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığını anlatan Alkış, "Bu platform, 1-3-6-12 aylık poliçe seçenekleri sunarak, sınır kapılarında bekleme süresini minimuma indiriyor. Ayrıca 7/24 hizmet veren müşteri destek hattı ile gurbetçiler, herhangi bir sorun yaşadıklarında hızlıca çözüme ulaşabiliyor. Gurbet Kasko’nun sunduğu 25 milyon TL limitli trafik sigortası, standart sigortalardan çok daha geniş bir güvence sunuyor. Özellikle maddi hasar ve karşı tarafın sağlık giderlerini karşılamak açısından yüksek limitli bir sigorta poliçesi, uzun vadede gurbetçiler için maddi bir güvence oluşturur. Gurbetçilerimizin, araçlarını ve kendilerini güvence altına almak için daha yüksek limitli poliçelere yönelmeleri gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Gurbet Kasko’nun, sadece poliçe satışı ile sınırlı kalmayıp, müşterilerine ücretsiz yol yardımı ve çekici hizmeti gibi ek avantajlar da sunduğunu söyleyen Alkış, bu hizmetlerin gurbetçilerin yolculukları sırasında karşılaşabilecekleri sorunlara karşı proaktif çözümler sağladığını ifade ederek, "Ayrıca, sigorta poliçesi kapsamına dahil edilen ücretsiz çekici hizmeti ile gurbetçiler, kaza veya arıza durumunda güvenle yola devam edebilirler. Gurbetçilerin sigorta yaptırmadan önce detaylı bilgi alması ve poliçelerini dikkatle okuması, sigorta sürecinde karşılaşılacak olası sorunları en aza indirir" dedi.