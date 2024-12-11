Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Bayır Köyü Derneği’nin "Sizin de bir dikili ağacınız olsun" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında köy ve çevresine 500 adet ıhlamur fidanı dikildi.

Fidanların her biri 100 TL karşılığında bağışlandı ve köy halkı ile gönüllüler kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Bayır Köyü Dernek Başkanı Alpaslan Şişman, yapılan çalışmanın köyün estetik yapısına ve görsel zenginliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Şişman, "Amacımız köyümüzü daha yeşil ve yaşanabilir bir hale getirmek. Her fidan, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak en büyük mirasımızdır. Bu çalışma ile dikilen ıhlamur fidanları köyün doğal güzelliğini artırmasının yanı sıra çevre bilincinin de pekiştirilmesini amaçlıyoruz” dedi.