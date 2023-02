Avrupa’daki gönüllü gurbetçiler tarafından kurulan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelerek arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri için gece gündüz çalışıyor.

Avrupa’daki gönüllü gurbetçiler tarafından kurulan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelerek arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri için gece gündüz çalışıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da aynı gün meydana gelen iki büyük depremin ardından, Avrupa’da faaliyet gösteren Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, acil yardım için çok sayıda gönüllü ekibini Türkiye’ye gönderdi. Ekipler, enkazdan depremzedelerin çıkarılması için 9 gündür mücadele ederken, gurbetçilerin gönderdiği yardımları da valilikler ve afet kriz merkezlerin organizasyonuyla Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki depremzedelere ulaştırdı.

Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, felaketin yaşandığı günden beri Türkiye’de depremzedeler için çeşitli alanlarda yardımlar dağıttıklarını belirterek, "Deprem olur olmaz Türkiye’deki gönüllülerimizin çağrısı üzerine ilk ekibimiz yola çıktı. İlk üç gün arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdik. Çok geniş bir alanı etkileyen depremde çok fazla yardım ihtiyacı olduğu için hızlı bir şekilde şehirlerde gönüllü ekiplerimizle her ilin acil ihtiyacına göre yardım planlaması yaptık. Ardından Avrupa’nın farklı bölgelerinden gelen diğer ekiplerimizle şu an 500 çadırlık bir çadır kent kurulumu için çalışmalarımız var" diye konuştu.

"Türkiye bizim vatanımız ve vatanımıza olan borcumuzu ödemeye geldik"

Türkiye’deki gönüllülerin acil yardım talebiyle uyandıklarını ve hızlı bir şekilde yola koyularak Türkiye’ye geldiklerini aktaran Ataş, "Bir haftadır sahadayız. Türkiye’deki yardım kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Valilikler ve afet kriz merkezlerinin bize belirlediği alanlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye bizim vatanımız ve vatanımıza olan borcumuzu ödemeye geldik. İnsanımıza hizmet etmeye geldik. Bugün birlik olma günüdür. Deprem bölgesi için 3 aylık yardım planlaması yaptık. Ekiplerimiz arama-kurtarma faaliyetlerinde çok fazla yaralı enkazdan çıkarılmasına yardımcı oldu. En son 138. saatte Adıyaman’da bir enkazdan yaralı 17 yaşında bir gencin çıkarılmasına destek olduk. Diğer enkazlara da destek veriyoruz" dedi.

"Bugün birlik beraberlik, kardeşçe birbirimize sarılma günüdür"

Avrupa’daki gurbetçilere de seslen Ataş, "Deprem bölgesinde çok fazla yardıma ihtiyaç var. Deprem bölgesi çok büyük ve devletimiz büyük ama bu yükü sadece devletinin sırtına yükleyemeyiz. Bugün birlik beraberlik kardeşçe birbirimize sarılma günüdür. Bu depremlerden ders çıkarmak lazım. Acil yardım çağrımız devam ediyor. Tüm gurbetçilerimizi yardım etmeye davet ediyoruz. Yapılan bağışlar valilikler ve afet kriz merkezleri koordinasyonunda ihtiyaca göre planlanarak yerine ulaştırılacak. Karınca kararınca kim elinden ne geliyorsa yapma günüdür" şeklinde konuştu.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu; 5 farklı şehirde 10 araç ve 15’i Avrupa’dan uzman ve 115’i yerel gönüllülerle birlikte 130 personelle arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor.