Avusturya’nın Vorarlberg kentinde, Sinop’un Türkeli ilçesi Sarmaşık köylü gurbetçiler, ’Sarmaşık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurdu.

Avusturya’nın Vorarlberg kentinde, Sinop’un Türkeli ilçesi Sarmaşık köylü gurbetçiler, ’Sarmaşık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurdu.

Türkeli ilçesine bağlı Sarmaşık Köylü olan ve Vorarlberg’te ikamet eden yüzlerce Sarmaşık Köylü gurbetçi vatandaş, yeni bir çatı altında toplanarak ’Sarmaşık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurdu.

Kurulan yeni dernek ilgili bir açıklama yapan Başkan Erol Şahin, derneğin kuruluş amacını ve hedeflerini şu şekilde açıkladı:

"Derneğimiz, iki ana unsur üzerine kurulmuştur. Birincisi Sinop’a bağlı olan Sarmaşık köyünde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan insanlara destek olmak. Diğeri ise Vorarlberg’de yaşayan Sarmaşık köylülerini düzenli bir şekilde bir araya getirerek, birliği sağlamak ve düğün, cenaze gibi meselelerde dayanışma sergilemek."

Yeni kurulan derneğe yapılan istişareler sonrası başkanlığa Erol Şahin seçilirken, yardımcılığına Murat Demirkıran seçildi.