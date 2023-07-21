Yurt dışından gurbetçilerin tatillerini geçirmek için yurda gelmeleri Edirne sanayi esnafının yüzünü güldürdü. Gurbetçiler, kat ettikleri uzun yol sebebiyle bozulan veya hata veren araçlarının tamir ve bakımı için Edirne sanayisini tercih ediyor. Sanayide araçlarının bakım ve onarımını yaptırıyor.

Esnaf Serkan Tülü, "Avrupa’dan gelen gurbetçi arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Oradan çıkıyorlar, 3 bin kilometre kontağı kapatmadan devam ediyorlar. Buraya kadar geliyorlar, tabii ki sıkıntılar meydana geliyor. Şarj dinamosunun silindir kapağı, conta kesme ve balata gibi küçük arızaları yapıyoruz. Burada gerekli kontrolleri yaptıktan sonra yola çımalarını sağlıyoruz” dedi.

“Araçlar uzun yol geldiği için hatalar oluşuyor”

Sanayi esnaflarından İlker Göksen ise, “Gurbetçi sezonundan dolayı özellikle hafta sonu gurbetçi yoğunluğu meydana geliyor. Bu aracın sahibi Bulgaristan’da kaza yapmış, tamir etmeye çalışacağız. Bu yıl özellikle yerli halk tatile gittiği için gurbetçi sezonu başlıyor ve Edirne sanayisi için adeta ilaç gibi geliyor. Genelde uzun yoldan geldikleri için kasnak sıkıntısı, su pompalarının arızaları, karbüratör patlakları, klima arızaları gibi arızalarla geliyorlar. Yeni araçlar elektronik araçlar, bu araçları bilgisayara bağlanacak arıza tespitini yapabiliyoruz. Tamirleri bittikten sonra memleketlerine kadar gitmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Sanayi esnafından Hakan Albayrak, yurt dışından gurbetçilerin gelmesiyle işlerinin daha da arttığına dikkat çekerek, "Birçok gurbetçimiz yurt dışından araçları ile geldiği için araçlarında ister istemez değişik arızalar oluşmakta dolayısıyla sanayimize gelerek işlerinin en kısa sürede ve en iyi şekilde yapılarak yola devam etmelerini sağlıyoruz. Genel durum çok yoğun. Baskı-balata ve hararet uzun yolun verdiği sıkıntılar ortaya çıkıyor bunları gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Almanya’dan yıllık iznini geçirmek için geldiğini ifade eden Onur Gümüştekin ise yurt dışında olduğunu belirterek, "Aracın motorundan ses geliyordu. Almanya’da ustaya götürdüğümde idare eder, bir sorun olmaz dedi. Ben de burada yaptırmak istemedim buradan ağrıya doğru yola çıkacağız" şeklinde konuştu.

“Yorgun olarak yola çıkmayın”

Almanya’dan Türkiye’ye gelirken yolda kaza geçiren Atalay Yerlikaya yolda gelecek gurbetçilere yavaş ve dinlenerek gelmelerini tavsiyede bulundu. Yerlikaya, "32 saatlik yolculuk sırasında yorgunluktan dolayı Bulgaristan’da kaza yaptım. Aracımın sol ön tekerleği patladı ve hava yastığının patlaması ile elimde ezilme oldu. Burada aracımı kısmı olarak tamiri yapılacak ve yola çıkacağız. Yola bölüm bölüm yola çıksınlar ve dinlenerek gelsinler" ifadelerini kullandı.

Aracının motoru yandı, uçak ile dönecek

Almanya’nın Köln kentinden gelen Hüseyin Arguç, geri dönüş yolunda aracının motorunun yanması sonucu aracını Edirne Kapıkule’ye bırakarak buradan gideceğini belirtti. Arguç, “Dört haftalık tatilin sonrasında geri döner iken aracımız motoru yandı, sanayide iyi insanlar ile karşılaşmamdan dolayı aracımı alarak Kapıkule’ye bıraktılar. Ben ve ailem buradan hava yolu ile tekrardan Almanya’ya dönüş yapacağız. Bol bol hava alsınlar ve dinlenerek acele etmeden yola devam etsinler” şeklinde konuştu.