Almanya’da yaşayan hayırsever Gurbetçi Halit Görmez, 1 yaşından itibaren engelli olan bir vatandaşa engelli aracı yardımında bulundu.

Almanya’da yaşayan hayırsever Gurbetçi Halit Görmez, 1 yaşından itibaren engelli olan bir vatandaşa engelli aracı yardımında bulundu.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesine her yıl belli aylarda Almanya’dan gelen Halit Görmez (81) isimli Türkiye vatandaşı, bir yaşından itibaren penesin iğnesi vurulmasıyla engelli kalan İbrahim Özdemir isimli vatandaşa Almanya’dan aldığı Akülü Araç yardımında bulundu. Almanya’dan Kendi imkanları ile aldığı akülü Araç’ı Alaplı’ya getirerek, engelli olan İbrahim Özdemir’e ulaştırdı. Konu ile ilgili açıklama yapan gurbetçi Halit Görmez, daha önce İbrahim Özdemir’e Üç tane tekerlekli engelli araba yardımında bulunduğu belirtti. Görmez daha sonra, ”Almanya emeklisiyim, bu kardeşime Üç tane engelli arabası hediye ettim. Bana şimdi arabam yok amcacığım dedi, tekrar beni araba sahibi yaparsan çok memnun olurum dedi. Bana bunu üç ay önce münacatta bulundu. Bende şimdi Almanya’dan arabayı getirdim İsmail engelli kardeşime Allah rızası için hediye ettim” diye konuştu.

İsmail Görmez, ayrıca Almanya’dan kendilerini unutmayarak tekrar tekerlekli sandalye getiren Halit Görmeze çok teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.