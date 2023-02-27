Kahramanmaraş merkezli 11 ilde ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremde, bir gurbetçi Hollanda ordusunda kullanılan mobil mutfaktan satın alarak Hatay’a gönderdi. Gelen mobil mutfak günde bin 500 kişiye yemek çıkarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremde, bir gurbetçi Hollanda ordusunda kullanılan mobil mutfaktan satın alarak Hatay’a gönderdi. Gelen mobil mutfak günde bin 500 kişiye yemek çıkarıyor.

Almanya’da yaşayan Sinan Öztürk, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremin ardından Hatay’ın Antakya ilçesine mobil mutfak gönderdi. Hollanda ordusunun da kullandığı mobil mutfağın aynısını satın alan Sinan Öztürk, aşçı olan kuzeni Mehmet Öztürk ile mobil mutfağı Antakya’ya gönderdi.

Yaklaşık 30 yıldır aşçı olan Mehmet Öztürk, mobil mutfakta günde yaklaşık bin 500 kişiye yemek çıkardıklarını dile getirerek, ”Bu sistemi kuzenim Hollanda ordusundan, ‘space eyes’ diye bir yardım kuruluşu aracılığıyla aldılar. Burada depremzede arkadaşlara yardım etmek maksadıyla, sıcak yemek vermek maksadıyla buraya getirmişler. 5 bin kilometre yol kat edik buralara kadar gelmişler. Biz de gönüllü olarak kuzenimiz Sinan Öztürk’e yardım için buradayız. Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeniz. Kuzenimiz ise Almanya’da ikamet ediyor. Bu araca ‘mobil mutfak’ diyorlar. Daha önce Hollanda ordusu kullanmış bunu. Kuzenim deprem haberini aldıktan sonra nasıl yardım edebilirim diye düşünerek bir yardım kuruluşu ile iletişime geçmiş. Onlar yardımcı olmuşlar. Buradaki vatandaşlara hizmet ulaştırmaya çalışmışlar. Burada total de bin 500 kişilik yemek hazırlıyoruz. Gelirken Sırbistan’dan geçemedikleri için Romanya’yı dolaşmak zorunda kalmışlar ve 4 bin kilometre yol kat etmişler. Yaklaşık 8-9 gündür burada hizmet veriyoruz” dedi.