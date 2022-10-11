Türkiye’de 4 aylık iznin ardından yaşadığı Avusturya’ya dönen Bilal Sümbül, evine kavuştuğu gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sümbül’ün 5 gün önce çıktığı Türkiye’ye bu kez cenazesi getirildi.

Türkiye’de 4 aylık iznin ardından yaşadığı Avusturya’ya dönen Bilal Sümbül, evine kavuştuğu gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sümbül’ün 5 gün önce çıktığı Türkiye’ye bu kez cenazesi getirildi.

Yaklaşık 30 yıldır Avusturya’nın Steiermark eyaletinin başkenti ve Steiermark’ın en büyük şehri olan Graz’da restoran işleten 56 yaşındaki Bilal Sümbül, yaklaşık 6 ay önce geçirdiği kalp krizinin ardından yıllar sonra izin yapmak ve dinlenmek amacıyla Türkiye’ye gelmeye karar verdi. 4 ay önce memleketi Gaziantep’in Araban ilçesine gelen Sümbül, burada da geçirdiği kalp krizini hafif bir şekilde atlattı. Yaklaşık 4 ay Araban ilçesinde kalarak kendisini toparlayan Bilal Sümbül, kendisine ait araçla 6 Ekim Perşembe günü Avusturya’ya dönmek üzere yola çıktı. 8 Ekim Cumartesi günü Graz’daki evine ulaşan Bülbül, akşam saatlerinde geçirdiği üçüncü kalp krizinde ise yaşamını kaybetti. Sağlıklı bir şekilde Araban’dan ayrılan gurbetçi Sümbül’ün cenazesi, 2 gün süren resmi işlemlerin ardından 5 gün önce ayrıldığı vatanına getirildi. 4 çocuk babası Bilal Sümbül dualarla son yolcuğuna uğurlanırken, cenazeye ailesi, yakınları, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sevenleri katıldı. Sümbül, gözyaşları arasında Hisar Mahallesi mezarlığında defnedildi.