Yaz tatili için Almanya’dan memleketi Karabük’e gelen gurbetçi aile her yıl geleneksel hale getirdikleri çevre temizliğini sürdürdü.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Abdullah İnam ailesi ile birlikte yaz tatili için memleketi Karabük’ün Yenice ilçesine geldi. Çocuklarıyla birlikte gezintiye çıkan İnam, mahallenin farklı bölgelerine çöplerin atıldığını fark etti. Durumdan rahatsız olan İnam, çocukları ile birlikte kolları sıvayarak çevreyi temizledi.

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip olan Yenice Ormanları’nın bulunduğu ilçede çevre kirliliğinin bulunmasının kendilerini çok üzdüğünü belirten Abdullah İnam, “Doğanın bize verdiği huzuru kimse veremiyor. Biz çevremizi ne kadar temiz tutarsak doğa bunun karşılığını misliyle veriyor. O yüzden elimizden geldiğince çevremizi temiz tutmak için çok uğraşıyoruz. Memleketime geldiğim yıllarda da çocuklarımla birlikte rahatsızlık duyduğum bölgeleri temizledik. Artık bizim için geleneksel bir hal aldı. Vatandaşlarımızdan yaşam alanımız olan doğayı kirletmemelerini istiyoruz” dedi.