Fransa’da yaşayan gurbetçi aile Umre ziyareti için biriktirdikleri 5 bin 100 Euro’yu memleketleri olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine gelerek depremzedeler için bağışladı.

Fransa’da yaşayan gurbetçi aile Umre ziyareti için biriktirdikleri 5 bin 100 Euro’yu memleketleri olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine gelerek depremzedeler için bağışladı.

Aslen Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyünden olan ve uzun zamandır Fransa’da yaşayan 75 yaşındaki Yusuf İnce eşiyle birlikte umre için biriktirdiği parayı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Sandıklı Kaymakamlığı’na gelerek Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) ulaştırılmak üzere İlçe Müftüsü Ömer Ünal’a teslim etti. 5 bin 100 Euro’yu (102 bin Türk Lirası) makbuz karşılığında bağışlayan Yusuf İnce; “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bir daha Allah böyle felaket yaşatmasın inşallah. Sabah kalktığımda depremi duydum ve televizyonu açtım. Sanki kıyamet kopmuş. Eşimi yanıma çağırarak, ‘Bu yıl umreye gitmeyelim. Umredeki masrafımız neyse bu parayı depremzedelere gönderelim’ dedim. Sağ olsun oda ‘olur’ dedi. Allah bütün yardım edenlerden razı olsun. Bundan sonra da yardımlarımıza devam edeceğiz inşallah, fitre ve zekatlarımızı da buraya göndereceğiz. Bu bizim de başımızdan geçebilirdi. Bizde onların yerinde olabilirdik” diye konuştu.

Bağış makbuzunu hayırseverlere takdim eden Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, “Allah hayrınızı kabul etsin. Allah bir daha devletimize milletimize böyle acılar yaşatmasın” dedi.