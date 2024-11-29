Güran ailesinin yaptığı toplantıda sorgulanıp itildiğini görülen 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün, “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Narin Güran cinayetine dair önemli bir konu masaya yatırıldı. Güran ailesinin yaptığı toplantıda sorgulanıp itildiğini görülen 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün, “Neler Oluyor Hayatta”ya konuştu.

Narin’in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, o gün yaşananlarla ilgili şunları anlattı:

“Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim, zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü, görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve ‘sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.”

Yayına katılan önemli bir isim daha vardı; Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi yatağındaki bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar.

“Narin’i babam öldürmedi”

İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin Narin’i öldürmekle suçladığı babası Nevzat Bahtiyar’ın küçük kızı kesinlikle öldürmediğini söyledi. İbrahim Bahtiyar, “Babam bu olayın namus meselesi olduğunu anlatmadan önce kimse onun adını bile anmıyordu. Kimse babamı suçlamıyordu” dedi.

“Güran ailesiyle kardeş gibiydik”

İbrahim Bahtiyar, Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi arasında husumet olup olmadığı, aralarının bu korkunç olaydan önce nasıl olduğu sorusuna “kardeş gibiydik” cevabını verdi.

“Babama o teklif yapıldı”

Nevzat Bahtiyar’ın cezaevinde Güran ailesinden Narin cinayetini üstlenmesi için teklif aldığı iddia ediliyordu. İbrahim Bahtiyar, bu teklifin yapıldığını, hatta suçu kabul etmesi halinde para ve arsa vaadinde bulunduklarını söyledi.

“Baran Güran beni tehdit etti”

İbrahim Bahtiyar’a Güran ailesinden tehdit alıp almadıkları da soruldu. Şu an tehdit edilmediklerini ama Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan daha önce kendisine tehdit mesajı geldiğini ifade etti.