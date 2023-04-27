Yüzyılın afetinde günlerce gayret sarf ederek arama kurtarma çalışmalarına destek veren Gürsu Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK), Cumhurbaşkanlığı tarafından “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı” ile ödüllendirildi.

Gürsu Belediyesi tarafından kurulduktan sonra tam donanımlı bir arama kurtarma ordusuna dönüşen Gürsu Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ortaya koyduğu fedakarlık, başarı ve mücadelesi ile dikkat çekti. Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın depremin ilk saatlerinden itibaren hızlıca bölgeye yönlendirdiği GÜRAK Ekibi, günlerce önce Kahramanmaraş’ta sonra da diğer illerde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu süreçte 63 kişinin canlı olarak kurtarılmasında yer alan, onlarca insanımızın da cenazesini çıkartarak yakınlarına teslim eden GÜRAK ekibi, özellikle afetin ilk saatlerinde 2 yaşındaki Mikail’i enkaz altından kurtararak büyük takdir toplamıştı. GÜRAK ekibi bu başarılarının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı” ile ödüllendirildi.

Depremin ilk anından itibaren birkaç saat içerisinde hazırlıklarını yapıp bölgeye ulaşan günlerce deprem bölgesinde etkin bir rol oynayan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi adına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanını GÜRAK ekibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Ödül için tüm GÜRAK ekibine teşekkürlerini sunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’dan afet bölgesine olan manevi desteğimizi hiç eksiltmedik, GÜRAK ekibi ise oradaki gururumuz oldu. Can kurtardılar. Bundan daha kıymetli bir şey olamazdı. Şimdi ise bu manevi hatıra ile görevlerine devam edecekler. Her birine sonsuz teşekkür ederim” dedi.