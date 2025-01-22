Bursa’nın İznik ilçesinde güpegündüz evinin önündeki motosikletleri çalan hırsız, kayıplara karıştı.

Olay, sabah saatlerinde İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. K.A., 2 adet motosiklet evinin önünde bırakarak içeri girdi. Kısa bir süre sonra dışarı çıkan K.A., motosikletlerinin yerinde olmadığını fark etti.

Güpegündüz evin önündeki motosikletleri çalan hırsız ikisini birden götüremeyeceğini anlaşınca, iyi olmayan motosikleti bırakıp diğeriyle kayıplara karıştı. 50 bin lira olan motosikletinin bulunması için jandarmaya giden K.A., yetkililerden yardım istedi.

Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.