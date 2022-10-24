Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde şeker pancar sezonunun açılması ile ilçedeki kantarın bakımları yapılarak hizmete alındı.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde şeker pancar sezonunun açılması ile ilçedeki kantarın bakımları yapılarak hizmete alındı.

Şeker pancarları toplanma alanına getirilmeye başlanırken, çift boşaltma bantıyla çalışan tek ilçe kantarı da faaliyete başladı. Konuyla ilgili bilgilere veren Günyüzü kantarı ekim söküm çavuşu Ali Varol "Kayıtlarda taahhüt edilen toplam kota olan 42 bin ton şeker pancarı bekliyoruz. Çiftçilerimizin problemsiz bir sezon geçirmesi için tüm hazırlıklarımız tamam. Başta ilçemiz olmak üzere ülkemiz çiftçilerine bereketli bir sezon dilerim" dedi.