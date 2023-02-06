Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Festival en çok kasapların yüzünü güldürdü Festival en çok kasapların yüzünü güldürdü

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Günyüzü Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 06 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.