Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Eskişehir’de Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi” çerçevesinde Günyüzü’nde tohum teslim töreni düzenlendi.

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek 250 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla kuru şartlarda nohut üretimi yapan 8 çiftçiye 2 bin 500 kilogram tohum desteği sağlandı. Günyüzü ilçesinde halihazırda kuru tarım çerçevesinde 700 da alanda nohut üretimi yapıldığı, yıllık bazda 72 ton nohut üretimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Törene Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürü V. Mustafa Girgin, projede görevli İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.