Günyüzü İlçe Müftüsü Mehmet Selim Çelik Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle emekli din görevlileri, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Günyüzü İlçe Müftüsü Mehmet Selim Çelik Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle emekli din görevlileri, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Müftü Çelik ziyaretlerde, emekli din görevlilerine, şehit yakınlarına ve gazilere Kuran’ı Kerim dağıttı. Emekli Müezzin Necati Dilmeç, ziyaretlerden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek; "Sayın müftümüze bizleri unutmadığı için teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarımın Camiler ve Din görevlileri haftasını tebrik ederim" dedi.