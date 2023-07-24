Eskişehir’de çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Günyüzü İlçesi Gümüşkonak Mahallesi’nde bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ahırda bulunan saman balyasının yanmaya başlamasıyla kısa sürede büyüyn yangın sonrasında içeride bulunan 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Günyüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.